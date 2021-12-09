Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовала профилактическая операция «Новый год». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, она продлится до 14 января 2022 года, а участие в ней примет противопожарная служба совместно с другими ведомствами.

- Все усилия операции сосредоточены на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей, где будут проведены праздничные мероприятия. До наступления новогодних и рождественских праздников будут организованы проверки противопожарной безопасности образовательных, культурно-зрелищных и социальных учреждений, - сообщил заместитель начальника отдела по профилактике пожаров Андрей Залозный.

Кроме того, с обслуживающим персоналом и лицами, ответственными за пожарную безопасность, запланированы инструктивные занятия. А в местах проведения мероприятий будут дежурить работники Противопожарной службы и МЧС. Также сотрудникам предстоит проверить места продажи пиротехнических изделий.

Дополнительные профилактические мероприятия (осмотры, инструктажи, беседы) пройдут в религиозных учреждениях перед празднованием «Крещения господне». Особое внимание будет уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, а также исправной работе пожарной автоматики.

Силы и средства пожарной охраны в период новогодних праздников будут переведены на усиленный вариант несения службы.