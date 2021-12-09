Житель Муравленко украл с месторождения более двух тонн металлолома Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция раскрыла кражу металлолома с месторождения. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, все началось с заявления от представителя организации, в котором говорилось о пропаже металлолома массой более двух тонн, при этом сумма ущерба составила 44 800 рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружили лом черного металла и оборудование для его резки. В салоне машины находился 30-летний пассажир (житель Муравленко), который признался оперативникам, что он распилил металлолом при помощи газорезного оборудования и намеревался сдать его в пункт приема, - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее у него не было проблем с законом.