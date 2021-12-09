Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-24°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 6:57

Расчищать Салехард от снега выйдет новая дорожная техника

Об этом сообщил глава города Алексей Титовский
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Салехард поступило десять единиц новой дорожной техники, предназначенной для уборки улиц зимой. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих в соцсетях.

- Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова были приобретены: три автогрейдера, три погрузчика, два снегопогрузчика, бульдозер и экскаватор. В ближайшее время техника приступит к работе, - рассказал градоначальник.

Отметим, что с начала зимнего сезона из окружной столицы вывезли более трех тысяч самосвалов со снегом. В день подрядные организации вывозят примерно 6 300 кубометров.