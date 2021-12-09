Расчищать Салехард от снега выйдет новая дорожная техника

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В Салехард поступило десять единиц новой дорожной техники, предназначенной для уборки улиц зимой. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих в соцсетях.

- Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова были приобретены: три автогрейдера, три погрузчика, два снегопогрузчика, бульдозер и экскаватор. В ближайшее время техника приступит к работе, - рассказал градоначальник.

Отметим, что с начала зимнего сезона из окружной столицы вывезли более трех тысяч самосвалов со снегом. В день подрядные организации вывозят примерно 6 300 кубометров.