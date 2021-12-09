Врачей Тарко-Салинской ЦРБ, работающих в «красной зоне» порадовали сладкими подарками

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале врачей, работающих в «красной зоне» районной больницы, порадовали сладостями. Как рассказали в медучреждении, вкусные презенты подготовила партия «Единая Россия». Медикам вручили конфеты, печенье и чайные наборы.

Отметим, что подарочные наборы медработникам были переданы по поручению члена Высшего совета партии «Единая Россия», депутата Госдумы РФ Дмитрия Кобылкина в благодарность за добросовестный и нелегкий труд. Некоторые из врачей работают в «красной зоне» уже более двух месяцев.

А чуть ранее похожие подарки получили педиатры Лабытнангской городской больницы - имбирные пряники. Их вручили активисты волонтерского клуба «Зонт и волонтерского объединения «Добродел».