Житель Ноябрьска отправится в тюрьму за жестокое убийство друга на рыбалке Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении местного жителя, который зарезал друга на рыбалке. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление произошла в феврале 2020 года в мкр. Вынгапуровский.

- В тот день трое мужчин отправились на рыбалку, где распивали алкоголь, затем между двумя северянами произошел конфликт, ставший причиной трагедии. Вооружившись ножом, злоумышленник нанес обидчику удар в область спины, тем самым причинив ему проникающее колото-резаное ранение. Видя, что упавший мужчина подает признаки жизни, обвиняемый взял молоток и нанес жертве несколько ударов по голове. Потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в ведомстве подробности случившегося.

В итоге суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.