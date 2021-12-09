В Белоярске более 40 семей получили ключи от новых квартир

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Белоярске состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир семьям, проживающим в аварийных домах. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал в своих соцсетях.

- Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в благоустроенные квартиры переезжают 43 белоярские семьи. Всего расселено 12 аварийных домов общей площадью около 1,9 тысяч квадратных метров, - написал чиновник.

Напоминаем, что губернатор Дмитрий Артюхов велел расселить до 2025 года один миллион квадратных метров аварийного жилья. К концу декабря эта задача будет решена на треть. Сейчас на Ямале строится 176 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет более 500 тысяч квадратных метров. В будущем году новоселье отметят более 2 тысяч семей.