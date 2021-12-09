Фото: администрация Салехарда

В перинатальном центре Салехарда появилась фотозона для выписки. Как рассказали в медучреждении, оформить локацию помог коллектив центра и департамент внешних связей округа.

- Одно из самых важных событий в жизни любого человека - это рождение детей. Всем родителям хочется запечатлеть этот момент. Теперь у нас есть для этого фотозона, - сказал заведующий перинатальным центром Салехарда Алексей Денисов.

Напоминаем, что на Ямале каждому новорожденному выдается подарочный наборы «Малышу Ямала». В комплект входят предметы и принадлежности: пеленки, средства по уходу, зимний и демисезонный комбинезоны, матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, подгузники. Состав набора меняется - учитываются пожелания родителей.