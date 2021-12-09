Погода на Ямале на 9 декабря: переменная облачность

Погода на Ямале на 9 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 9 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -13, ночью -21. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -15. Ветер 10-15 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -16, ночью -20. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -12, ночью -20. Ветер 6-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -13. Ветер 12-17 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 8-14 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днем -11, ночью -17. Ветер 7-13 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -17, ночью -21. Ветер 9-15 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.