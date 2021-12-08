Ямалец получил девять лет строгача за убийство в Старый Новый год. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в убийстве, которое произошло в ночь на 13 января 2021 года в поселке Харп Приуральского района.

– Группа местных жителей распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры 26-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в грудную клетку своему 57-летнему оппоненту. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько дней в больнице, – сообщили в ведомстве.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.