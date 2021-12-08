Ямальских спасателей наградили за помощь в тушении природных пожаров в Тюменской области. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил 12 уральских и ямальских спасателей. Летом они помогали ликвидировать природные пожары. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение и поблагодарил спасателей за помощь.

– Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловская область нам помогла, – отметил глава региона и добавил, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.

Сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.