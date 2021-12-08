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Происшествия8 декабря 2021 10:05

На Ямале мастера осудят за смерть рабочего: он упал с высоты

Другой сотрудник организации получил тяжелую травму
Сергей Швецов
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На Ямале мастера осудят за смерть рабочего.

На Ямале мастера осудят за смерть рабочего.

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть.

Трагедия произошла 29 ноября 2020 года на путепроводе в районе ПМК-9. Мастер строительных и монтажных работ, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, направил двух рабочих предприятия на производство работ на высоте, не выдав им средства индивидуальной защиты, предотвращающие падение.

– В процессе выполнения работ подмостия частично разрушились, рабочие упали на землю. При падении один получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй рабочий погиб, – рассказали в СК по Ямалу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.