Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 декабря 2021 года: заразились 128 человек Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 128 человек. С начала периода количество заболевших достигло 59 484 человека.

Из общего числа болеющих 517 жителей госпитализированы с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число погибших составляет 890 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 287. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 51 197. За последние сутки выздоровели 107 человек, с начала пандемии - 53 402 человека.