Ямальские общественники контролируют состояние зимних дорог, отремонтированных по нацпроекту

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальские общественники взяли контроль над зимним содержанием дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этот раз проверили участки загородных автодорог вблизи города Ноябрьска: это и часть автодороги Сургут-Салехард и автодорога Подъезд к Ноябрьску, отремонтированные в рамках нацпроекта.

В команду общественников вошли представители Общероссийского народного фронта, неравнодушной молодежи Ноябрьска, подрядной организации, а также Ноябрьского филиала окружной дирекции дорожного хозяйства.

- Безопасность на региональных дорогах – это не только качественный ремонт дорог, установка камер фотовидеофиксации, но и грамотное содержание дороги, выход исправной спецтехники для работы и конечно аккуратная качественная очистка снега. Результатами работы подрядчика мы остались довольны, - рассказал один из активистов Общероссийского народного фронта.