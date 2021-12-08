На Ямале медики спасли пациента с непроходимостью кишечника Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Врачи отделения гнойной хирургии Новоуренгойской ЦГБ решили проблему пациента с непроходимостью кишечника. В августе хирурги удалили часть кишечника, рассекли спайки и установили временную илеостому, а после полного заживления кишечника заведующий хирургическим отделением Эльшан Асланов и колопроктолог Булат Касымов провели вторую операцию по восстановлению его целостности.

Уже скоро пациент сможет вернутся к нормально и полноценной жизни, но только после щадящей диеты и приёма прописанных препаратов.

Напомним, мы писали ранее о том, что ямальские медики спасли молодую женщину с тромбозом правой плечевой артерии. Ее срочно госпитализировали в Салехард.