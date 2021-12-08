В Тарко-Сале накажут пьяного угонщика авто Фото: Татьяна Коркина

На одной из улиц Тарко-Сале ГИБДД остановило легковой автомобиль, под управлением 40-летнего мужчины. При проверке документов полицейские заметили, что мужчина пьян, от него исходил резкий запах алкоголя, а документов на авто у него не было. Позже, мужчина признался сотрудникам, что автомобиль он угнал, машина была открыта, двигатель запущен, ключи находились в замке зажигания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Подозреваемый признал свою вину, а собственник угнанного автомобиля, привлечен к административной ответственности за "нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".