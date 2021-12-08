В Салехарде на свет появился юбилейный малыш Фото: Администрация Салехарда

В ямальской столице на свет появился юбилейный малыш: 1 500 – родился мальчик. Его вес – 2 760 кг, рост – 50 см. Первенца назвали Арсением.

- В этом году в городе появилось на свет 795 мальчиков и 705 девочек, а также 19 двоен. Это не может не радовать, демографический вопрос является одним из приоритетных, - рассказал заведующий перинатальным центром Алексей Денисов.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ноябрьске впервые за 10 лет родилась тройня. Братья Артем, Алексей и Арсений появились на свет 16 августа, и не просто так, а на годовщину венчания их родителей.

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