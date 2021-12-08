С начала года на дорогах Ямала погибло 27 человек Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 33 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. К счастью, пострадавших нет.

С начала года на ямальских дорогах в 4 645 зарегистрированных ДТП погибли 27 человек и 306 получили травмы, в их числе 28 несовершеннолетних.

Напомним, мы писали ранее о том, как произошло смертельное ДТП в Ноябрьске, там столкнулись две иномарки. Пассажир одного из авто, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте происшествия, а два человека госпитализированы.