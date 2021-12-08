В Тарко-Сале возобновляет работу акушерское отделение городской больницы

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Сале вновь возобновляет работу акушерское отделение, где ранее располагались койки для больных коронавирусом. Как пояснили в пресс-службе районной больницы, это связано с тем, что заболеваемость идет на спад.

- Накануне руководством ТЦРБ было принято решение сократить количество мест в отделении для лечения больных коронавирусом. В связи с освобождением площадей на прежнее место работы возвращаются специалисты женской консультации. Прием пациенток в здании акушерского отделения они возобновят с 10 декабря, - сообщили в медучреждении.

На данный момент в отделении проведена заключительная дезинфекция и отбор проб на выявление возбудителей различных инфекций, в том числе коронавирусной. Все результаты оказались отрицательные.