Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе прошло первое заседание молодежного совета. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в своих соцсетях.

- Всегда рад, когда в жизни района принимают участие его жители, особенно, если это молодые, творческие, смелые и талантливые люди. Уже на первой встрече они выбрали заместителя председателя совета, представили план мероприятий на этот и на следующий годы, защитили свои проекты, - написал чиновник.

Также он добавил, что ребята нацелены на продуктивную работу и результат, а их главная цель - развитие Надымского района.

- Рад, что моя команда пополнилась такими людьми. Вместе мы добьемся хороших результатов, а ребята получат ценный опыт для дальнейшего профессионального роста, - подытожил Дмитрий Жаромских.