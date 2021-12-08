Погода на Ямале на 8 декабря: к вечеру снова потеплеет

Погода на Ямале на 8 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 8 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, после обеда - снег. Днем -9, ночью -9. Ветер 10-15 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -11. Ветер 9-11 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -16. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -18, ночью -8. Ветер 10-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -13. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -11. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, после обеда - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 11-14 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -16. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.