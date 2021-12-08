Погода на Ямале на 8 декабря: к вечеру снова потеплеет

Погода на Ямале на 8 декабря
Фото: Вера Зенина
В среду, 8 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, после обеда - снег. Днем -9, ночью -9. Ветер 10-15 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -11. Ветер 9-11 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -16. Ветер 5-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -18, ночью -8. Ветер 10-13 м/с.
Губкинский: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -13. Ветер 7-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -11. Ветер 4-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, после обеда - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 11-14 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - снег. Днем -22, ночью -16. Ветер 7-10 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО