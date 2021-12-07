На Ямале коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 56% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале коллективный иммунитет к коронавируса составляет более 56%. По словам главы окружного депздрава Сергея Новикова, это стало возможным благодаря возросшим темпам вакцинации - на 20%. Ежедневно сделать прививку приходят около 1,5 тысяч северян.

- Округ справился с четвертой волной заболеваемости COVID-19. Ситуация стабилизировалась, в первую очередь, благодаря введению QR-кодов, - прокомментировал чиновник.

Отметим, что за последний месяц число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, сократилось на 40%. Благодаря этому в резерв переведено более 400 коек. На этой неделе принято решение о сокращении еще порядка 40 мест в Губкинской и Муравленковской больницах.

На данный момент первым компонентом вакцины привито более 243 тысяч ямальцев, завершили вакцинацию 225 тысяч человек. Ревакцинацию прошли порядка 33 тысяч северян. А коллективный иммунитет в регионе составляет более 56%.