Фото: Правительство ЯНАО

Шурышкарский район вышел в лидеры по вакцинации и ревакцинации жителей - 88%. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, результаты этого уже на лицо. На днях в Мужевской больнице перевели в резерв все койки, предназначенные для госпитализации пациентов с коронавирусом, теперь в них больше нет необходимости.

- С начала пандемии в ковидном отделении прошли лечение более ста пациентов. Благодаря массовой вакцинации и ответственному отношению жителей, заболеваемость в районе резко снизилась. Вчера мы выписали всех пациентов с коронавирусом, кому требовалось стационарное лечение, и, после тщательной обработки, отделение вернется к обычному режиму работы, - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Мужевской больницы Алия Нургалиева.

Сейчас в районе около 20 пациентов с коронавирусом, пятеро из них - дети. Все они переносят инфекцию в легкой форме.