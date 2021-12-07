Дышать невозможно: в Лабытнанги жители двух домов жалуются на разлившийся септик

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги жалуются в соцсетях на разлившийся септик возле двух домов. По словам людей, у них уже кончаются силы, поскольку ходить по таким дорогам просто невозможно, не говоря уже о том, чтобы дышать.

- Сколько это может продолжаться? По дороге скоро будет не пройти, не проехать (Ямальская, 14). А на Ямальской, 17 не выкачивают септик. Только одни отговорки: заметено, машина сломана, плохой заезд и прочее, - написал разгневанный горожанин.

В комментариях жители уточнили, что такая ситуация происходит из года в год. Септик растекается на полдороги, поэтому людям приходится ходить по ледяному склону. И так до весны, пока не растает.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» рассказали, что жильцам необходимо отправить заявку в ЕДДС по номеру 112.

- Проработаем с подрядной организацией. Проведем беседу о недопущении подобных ситуаций, - добавили в ведомстве.