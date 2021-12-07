В Приуральском районе пьяный рецидивист едва не зарезал собутыльника

В Приуральском районе пьяный рецидивист чуть не зарезал собутыльника Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 3 декабря в одном из домов по ул. Центральная села Белоярск.

- В тот вечер группа местных жителей распивала спиртные напитки. В какой-то момент обвиняемый повздорил с 29-летним мужчиной, а затем нанес ему несколько ударов ножом в жизненно-важные органы, - добавили в ведомстве.

К счастью, злоумышленника удалось остановить находившимся в доме людям. Также они вызвали «скорую» пострадавшему. Медики доставили мужчину в больницу, где оказали ему необходимую помощь.

Сейчас северянин находится под стражей, ранее у него уже были проблемы с законом. Расследование уголовного дела продолжается.