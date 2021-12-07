Житель Нового Уренгоя рискует угодить в тюрьму за пристрастие к наркотикам Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчину арестовали 1 декабря, в ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,97 граммов, - добавили в ведомстве.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять, однако это не помогло ему уйти от ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.