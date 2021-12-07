Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовало первенство города по шахматам. Как рассказали в городской администрации, мероприятие пройдет с 7 по 18 декабря в Полярной шахматной школе А. Карпова.

Программа мероприятия:

7 декабря с 17:00 до 19:30 - I тур

9 декабря с 17:00 до 19:30 - II тур

11 декабря с 11:00 до 13:30 - III тур, с 13:30 до 16:00 – IV тур

14 декабря с 17:00 до 19:30 - V тур

16 декабря с 17:00 до 19:30 - VI тур

18 декабря с 11:00 до 13:30 - VII тур.

Награждение и закрытие соревнований - 18 декабря в 13:40.

Для посещения школы обязательно наличие QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или медицинского документа, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом.