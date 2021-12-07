В Лабытнанги волонтеры испекли имбирные пряники для врачей

Фото: Молодежный центр Лабытнанги

В Лабытнанги активисты волонтерского клуба «Зонт и волонтерского объединения «Добродел» провели поистине добрую акцию, выразив благодарность врачам. Они испекли сладкие имбирные пряники, оформили их в новогодней тематике и передали педиатрам Лабытнангской городской больницы.

- В этот непростой период пандемии коронавируса, а также повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом труднее всех приходится медикам. Они круглосуточно оказывают медицинскую помощь, забывая про отдых, личное время и дела, - рассказали в городском молодежном центре.

В свою очередь медперсонал поблагодарил волонтеров за поддержку и вкусную выпечку.