Авиакомпания «Ямал» увеличила количество рейсов на новогодние праздники

Фото: авиакомпания "Ямал"

Авиакомпания «Ямал» традиционно увеличивает количество рейсов из Салехарда на новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, продажи уже открыты.

Таким образом, 28 декабря все желающие могут отправится в Тюмень, а 29 и 30 декабря - в Москву. Время вылета - 16:00.

В конце новогодних каникул введены обратные рейсы для возвращения домой: 8 января в Салехард (по рейсу из Тюмени и Москвы) и 10 января из Тюмени.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиаперевозчика.