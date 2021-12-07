23 года на двоих: в Новом Уренгое осудили преступную пару, изготовлявшую наркотики

В Новом Уренгое осудили преступную пару, изготовлявшую наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили двух местных жителей, обвиняемых в изготовлении и сбыте наркотиков. Как рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, преступная пара промышляла с мая по декабрь 2020 года.

- Установлено, что обвиняемые организовали нарколабораторию для производства наркотического средства - мефедрон, который сбывали в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе следственных действий у злоумышленников изъяли более 140 граммов запрещенного вещества и 17 граммов прекурсоров, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строго режима, женщину - к 11 годам. Кроме того, каждый из них обязан оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.