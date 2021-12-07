В Лабытнанги оштрафовали строительную организацию, поселившую вахтовиков в нежилом здании Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги наказала ООО «Альянс-Строй» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, организация поселила вахтовиков в ремонтируемом здании городской гимназии.

- Установлено, что согласно договору здание образовательного учреждения передано предприятию для проведения в нем ремонта. При этом с августа 2020 года по июль 2021 года компания предоставляла приезжим работникам данное здание для проживания, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении организации и ее руководителя административные дела по ст. 6.4 КоАП РФ . По результатам их рассмотрения работники организации расселены из здания гимназии, предприятию и его директору вынесен штраф в размере 10 тысяч рублей.