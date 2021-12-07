В Лабытнанги осудят бывшего бухгалтера, укравшего с работы почти 7 миллионов Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудят 50-летнюю тюменку. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

- Установлено, что в период с 2016 по 2019 годы женщина, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, вносила в платежные документы недостоверных сведений, а затем перечисляла деньги на свои банковские счета и счета дочери, - добавили в ведомстве.

В итоге женщина украла 6,8 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.