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Общество7 декабря 2021 6:11

В Лабытнанги осудят бывшего бухгалтера, укравшего с работы почти 7 миллионов

Уголовное дело направлено в суд
Марина Прохорова
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В Лабытнанги осудят бывшего бухгалтера, укравшего с работы почти 7 миллионов

В Лабытнанги осудят бывшего бухгалтера, укравшего с работы почти 7 миллионов

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудят 50-летнюю тюменку. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

- Установлено, что в период с 2016 по 2019 годы женщина, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, вносила в платежные документы недостоверных сведений, а затем перечисляла деньги на свои банковские счета и счета дочери, - добавили в ведомстве.

В итоге женщина украла 6,8 миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.