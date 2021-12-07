В отдаленном районе Нового Уренгоя заработала еще она теплая остановка

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Коротчаево (отдаленном районе Нового Уренгоя) заработала еще она теплая остановка. Как рассказали в городской администрации, она носит название «Улица Пушкинская».

- Это третья современная остановка в районе - здесь можно не только согреться, но также зарядить телефон и ознакомиться с расписанием движения автобусов, - подчеркнули в мэрии.

Напоминаем, что в этом году теплые павильоны установили также на улице Сибирская (остановка «Богоявленский собор»), улице Юбилейная (остановка «Центр творчества»), улице Мира (остановка «Гимназия») и улице Подшибякина (остановка «Подшибякина»).

Обслуживанием остановок занимаются АО «УГСК» и ООО «Стройэнергосервис» (в районах Коротчаево и Лимбяяха).

Отметим, что за последние три года было установлено 14 теплых павильонов. Работа в этом направлении продолжится.