В Салехарде могут построить детскую площадку между ул. Подшибякина и ул. Зои Космодемьянской

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ

В Салехарде могут построить новую детскую площадку межу домами № 21 по ул. Подшибякина и №33 по ул. Зои Космодемьянской. С просьбой об этом к главе города Алексею Титовскому обратилась местная жительница во время личного приема. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

- Старая конструкция не соответствовала требованиям безопасности и была демонтирована. Инициативной группе горожан было предложено принять участие в проекте «Уютный Ямал», разработать дизайн и в случае, если идея будет поддержана большинством жителей, обустроить площадку в 2023 году, - уточнили в партии.

Отметим, что прием граждан был приуроченный ко дню рождения партии.