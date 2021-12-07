Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе презентовали книгу известной писательницы Надежды Салиндер «На оленьих тропах». Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, новое издание - сборник стихов, загадок, пословиц и поговорок, написанный сразу на двух языках: ненецком и русском.

На встрече автор книги познакомила школьников со своим творчеством и рассказала о писательских планах, а иллюстратор издания Тамара Салиндер поделилась своими источниками вдохновения.

В свою очередь ребята порадовали писательницу чтением стихов и получили в подарок книгу с ее автографом.

Познакомиться с новыми произведениями сможет каждый тазовчанин, книга содержится в фонде районной библиотеки.