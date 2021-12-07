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Общество7 декабря 2021 3:45

Юные жители Тарко-Сале с нетерпением ждут приезда Ямала Ири

Он посетит город 9 декабря
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Юные жители Тарко-Сале с нетерпением ждут приезда Ямала Ири, который посетит город 9 декабря. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, встретиться со сказочным волшебником можно будет в парках Прибрежный, «Здоровье» и «Северный очаг».

Напоминаем, что ямальский Дед мороза уже отправился в традиционную поездку по региону на своем фирменном вездеходе. Всего за декабрь он порадует жителей 18 городов и поселков.

Также напоминаем, что Ямал Ири объявил предновогодний конкурс для детей до 14 лет. Сто лучших получат ценные подарки.