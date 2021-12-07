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Общество7 декабря 2021 2:40

Лабытнангская городская больница объявила новогодний конкурс детских фотографий

Работы принимаются до 18 декабря
Марина Прохорова
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Фото: Лабытнангская городская больница

Фото: Лабытнангская городская больница

Лабытнангская городская больница объявила конкурс «Все про Новый год». Как рассказали в медучреждении, для участия необходимо прислать фотографию ребенка дошкольного возраста в карнавальном костюме, на праздничной елке или за разбором долгожданного подарка от Деда Мороза.

Прислать можно только одно фото, одно должно быть хорошего качества и в горизонтальном виде. Также необходимо приложить согласие на обработку персональных данных. Суммарный объем вложения не должен превышать 10 Мб.

Фотографии будут приниматься до 18 декабря по е-mail: lgb-foto@yandex.ru.

Лучшие фотографии займут достойные места на стенах детской поликлиники.