Погода на Ямале на 7 декабря: значительное потепление

Погода на Ямале на 7 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 7 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -24. Ветер 9-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -25, ночью -22. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -18. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -22. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, после обеда - снег. Днем -17, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -23. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.