Погода на Ямале на 7 декабря: значительное потепление

Погода на Ямале на 7 декабря
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 7 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -24. Ветер 9-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -25, ночью -22. Ветер 6-8 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -18, ночью -20. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -22, ночью -18. Ветер 7-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -22. Ветер 4-7 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, после обеда - снег. Днем -17, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -23. Ветер 8-10 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО