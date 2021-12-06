Команда из Ненецкого автономного округа победила в конкурсе ледовых скульптур «Пуровское сияние»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершился открытый районный конкурс ледовых скульптур «Пуровское сияние». Как рассказали в местной администрации, победителем стала команда из Ненецкого автономного округа.

Создание шедевров проходило в Прибрежном парке. В ход шли бензопилы, станки, ножовки, стамески и фрезы. По словам участников, мороз не стал помехой для работы. Желание творить согревало сильнее и уже через несколько дней у каждой команды получились впечатляющие скульптуры.

Жители по достоинству оценили идею проведения конкурса. Но главное - это созданный парк ледяных скульптур, который будет радовать всех до весны.

Отметим, что конкурс был посвящен 90-летию со дня образования Пуровского района, жители будут отмечать значимую дату в следующем году.