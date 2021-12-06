На Ямале стартовал региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

Фото: Правительство ЯНАО

В Ямальском многопрофильном колледже состоялось торжественное открытие VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в нем принимают участие 320 человек. Это студенты колледжей, работники предприятий до 25 лет, а также участники 50+.

Соревнования проходят на площадках семи колледжей, новоуренгойской школы №3 и таркосалинского Центра естественных наук .

Ежегодно число компетенций на чемпионате увеличивается. В этом году их 62, среди новых: графический дизайн, управление экскаватором, управление фронтальным погрузчиком, эксплуатация беспилотных авиационных систем, инженерный дизайн CAD, машинное обучение и большие данные.

Победители регионального чемпионата отправятся на следующий этап - отборочные соревнования, которые пройдут в марте-апреле 2022 года в разных субъектах РФ.