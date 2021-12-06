Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 11:10

У ямальцев осталось несколько часов, чтобы поддержать ноябрьского комара в конкурсе арт-объектов

Сейчас он находится на втором месте
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление культуры и молодежной политики Салехарда

Фото: управление культуры и молодежной политики Салехарда

Жителей Ямала призывают поддержать местный туристический бренд «Комар - хранитель Сибири» из Ноябрьска в голосовании за «Лучший народный арт-объект России». Сейчас он находится в втором месте.

Как рассказали в Управлении культуры и молодежной политики Салехарда, сделать это надо до 22:00. При этом голос будет засчитан только после подтверждения электронной почты.

Напоминаем, что памятник комару появился в Ноябрьске в 2006 году. Размеры у него грандиозные: вес - 1,5 тонны, высота около 2,5 метров, а размах лапок - все 3. Но особенно внушительно выглядит хоботок из старой трубы. За эту деталь комара даже прозвали «нефтесосом».