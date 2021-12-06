В тюменской больнице применяют специализированное оборудование, приобретенное при поддержке АО «Транснефть – Сибирь»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты Тюменской областной клинической больницы № 2 приступили к проведению процедуры высокопоточного гемодиализа, предназначенной для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью. Помощь в приобретении современного медицинского оборудования оказало АО «Транснефть – Сибирь». Ранее в больнице подобное функциональное оборудование отсутствовало.

На выделенные предприятием средства в размере 1 млн рублей был закуплен обратноосмотический блок с префильтрацией к аппарату для высокопоточного гемодиализа. Процедура высокопоточного гемодиализа, подразумевающая внешнюю фильтрацию крови посредством аппарата для диализа, необходима в том числе для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Использование нового блока позволит сократить время проведения процедуры гемодиализа с 24 часов до 4 часов, повысить качество оказания медицинской помощи и улучшить результаты лечения.

Всего с начала текущего года АО «Транснефть – Сибирь» оказало благотвори-тельную помощь медицинским учреждениям в размере 4,2 млн рублей. В том числе, приобретены комплектующие для кабинета диагностики поликлиники № 17 г. Тюмени, дезинфекционная камера для Тюменской областной клинической инфекционной больницы. Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив закупила средства индивидуальной защиты для медперсонала. При финансовой поддержке компании ведется ремонт врачебной амбулатории в селе Демьянское Уватского района.

В компании отмечают, что в будущем системная работа по поддержке медицинских учреждений будет продолжена.