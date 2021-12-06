Житель Нового Уренгоя до смерти забил собутыльницу Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 2 декабря.

- Установлено, что в тот день обвиняемый распивал алкоголь в компания местных жителей. Затем он повздорил с 51-летней женщиной, которой нанес несколько ударов руками и ногами в голову. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.