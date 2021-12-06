В Пуровском районе осудят вахтовика, который жестоко расправился с коллегой

В Пуровском районе осудят вахтовика, жестоко расправившегося с коллегой Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудят 59-летнего вахтовика, который жестоко расправился со своим коллегой. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 5 сентября на территории промышленной зоны для рабочих, когда мужчины распивали алкоголь.

- Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему коллеге несколько ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений 56-летний потерпевший скончался на месте, - добавили в ведомстве.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.