Наподалеку от Надыма легковушка вылетела с дороги и перевернулась

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямале произошла авария с участием иномарки. Как рассказали в окружной Госавтоинспекции, ДТП сучилось 5 декабря на 267 километре автодороги Уренгой - Советский.

- Около 8:50 утра 25-летний водитель автомобиля «Renault Duster» не учел скорость движения, дорожные и метеоусловия, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся, - уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась. По результатам освидетельствования на состояния алкогольного опьянения было установлено, что мужчина трезв.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 4 597, в которых 27 человек погибли и 306 получили травмы, в том числе 28 детей.