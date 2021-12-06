Фото: Правительство ЯНАО

В следующем году на Ямале планируют построить свыше 170 тысяч квадратных метров жилья, а новоселье отметит более 2 тысяч семей. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас в округе возводится 176 многоквартирных домов, большинство из них предназначено для жителей авариек.

Так, благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой - социальными учреждениями в шаговой доступности, а также парковыми и спортивно-игровыми зонами. Кроме того, все дома получают благоустройство прилегающей территории: озеленение, создание проездов, тротуаров и парковочных мест.

- Ежегодные планы по вводу жилья, установленные для Ямала федеральным проектом «Жилье», полностью выполняются. Основной объем квартир предназначен для расселения аварийного жилфонда. Также в рамках действующих жилищных программ в новостройках предусматривается жилье для работников бюджетной сферы, медиков, а также особо нуждающихся граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, - рассказал директор департамента строительства и жилищной политики - главный архитектор ЯНАО Юрий Теряев.