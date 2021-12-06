Ноябрьская прокуратура помогла нескольким семьям переехать из авариек в новые квартиры Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьская прокуратура добилась, чтобы гражданам, проживающим в аварийных домах, предоставили благоустроенные квартиры. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, со своей проблемой горожане обратились к первому заместителю Владимиру Мартынову на личном приеме.

- Установлено, что двое граждан проживали в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и являлись собственниками квартир. При этом сроки отселения дома были сильно отодвинуты, дальнейшая эксплуатация зданий представляла угрозу для безопасности проживающих, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель обратился в суд с исками к департаменту имущественных отношений администрации, обязав его предоставить заявителям благоустроенное жилье взамен изымаемого.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Гражданам предоставлены новые квартиры.