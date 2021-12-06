«Ямалкоммунэнерго» оштрафовали на полтора миллиона рублей за нарушения промышленной безопасности Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Приуральского района оштрафовала АО «Ямалкоммунэнерго» на 1,47 миллиона рублей. Как пояснили в региональном ведомстве, организация нарушила требования законодательства в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Установлено, что организация использует склады горюче-смазочных материалов для хранения дизельного топлива и газового конденсата, которые используются котельными в селах Катравож и Белоярск для выработки тепла и дальнейшей его доставки в жилье граждан. Однако, вопреки требованиям закона, указанные склады не зарегистрированы и не застрахованы как опасные производственные объекты (III класс опасности), - добавили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес генеральному директору АО «Ямалкоммунэнерго» представление, а также возбудил в отношении организации и директора филиала административные дела по двум статьям.

В настоящее время предприятие собирает документацию для регистрации и страхования объектов. Фактические устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства.