Коронавирус на Ямале на 5 декабря 2021: скончалось трое, ковид подхватил 131 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 5 декабря 2021 года, на Ямале зарегистрирован еще 131 случай заболевания коронавирусом. Причем 123 человека подхватили ковид в муниципальных образованиях (50 835 человек с начала пандемии), ещё 8 – на месторождениях и производственных объектах (всего 8 252 человека).

Коронавирус на Ямале на 5 декабря 2021

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 543 человека. Из них 59 человек – в тяжелом состоянии, ещё 19 находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 53 122 человека, с начала пандемии умер 881 человек, причем трое – за сутки.