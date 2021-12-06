Глава Губкинского и ученики школы №7 смастерили бизборды для маленьких горожан

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин вместе с ребятами из школы №7 сделал бизборды для маленьких посетителей центра «Елена». Об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях.

- Вообще, ребята - молодцы, классная практика, делать что-то полезное своими руками и дарить тем, кому это действительно нужно. Маленькие волонтеры с огромными и добрыми сердцами, - написал градоначальник.

Также он отметил, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано более 1 500 добровольцев, которые неустанно совершают добрые дела и приходят на помощь всем нуждающимся.