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Общество6 декабря 2021 4:14

Работа встала: на Ямале мусоровозы не выдержали морозов

Температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов
Марина Прохорова
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Фото: Ро-Тко Янао, соцсеть "ВКонтакте"

Фото: Ро-Тко Янао, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямал пришли настоящие морозы. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась до -40 градусов, что заметно сказалось на вывозе мусора. Как рассказали в компании ООО «Инновационные технологии (региональный оператор по обращению с ТКО), из-за холодов даже замерзает гидравлическая система мусоровозов.

- При таких обстоятельствах вывоз ТКО осуществляется по фактической возможности мусоровозами и путем удаления переполнений контейнеров «вручную», - добавили в организации.

Также региональный оператор попросил граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.