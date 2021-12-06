Работа встала: на Ямале мусоровозы не выдержали морозов

Фото: Ро-Тко Янао, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямал пришли настоящие морозы. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась до -40 градусов, что заметно сказалось на вывозе мусора. Как рассказали в компании ООО «Инновационные технологии (региональный оператор по обращению с ТКО), из-за холодов даже замерзает гидравлическая система мусоровозов.

- При таких обстоятельствах вывоз ТКО осуществляется по фактической возможности мусоровозами и путем удаления переполнений контейнеров «вручную», - добавили в организации.

Также региональный оператор попросил граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.